In provincia di Rovigo è stato trovato in circolazione un motorino Ciao rubato 45 anni fa

Nei giorni scorsi i carabinieri di Crespino, in provincia di Rovigo, hanno fermato un uomo 68enne che guidava senza casco un vecchio motorino Ciao, di cui ormai rimangono pochissimi esemplari in circolazione. Dopo un controllo sul numero di telaio i carabinieri hanno scoperto che il motorino era stato rubato nel 1981, quindi 45 anni fa, a Ferrara. Il vecchio proprietario era ancora vivo, è stato rintracciato e a breve il Ciao gli verrà restituito. L’uomo 68enne è invece stato denunciato per ricettazione.

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