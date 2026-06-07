Una ragazza è morta dopo essere stata investita lungo una statale in provincia di Varese: ci sarebbero altri feriti

Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata investita da un’automobile sulla statale 394 del Verbano nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. Al momento non si sa esattamente come siano andate le cose. Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano locale La Prealpina e dal sito di notizie VareseNews, altre quattro persone sarebbero state ferite in maniera grave.

In base alle prime ricostruzioni, attorno alle 15:30 un uomo a bordo di un’auto avrebbe investito un gruppo di cinque persone che camminavano lungo la statale, forse per raggiungere una spiaggia sul lago Maggiore. In base a quanto riferito dai media locali avrebbero tra i 15 e i 30 anni, e nell’incidente sarebbe stato ferito anche l’automobilista, che però non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per indagare sull’incidente, oltre alle ambulanze e all’elisoccorso. La statale è stata chiusa al traffico per circa tre ore.