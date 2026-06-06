Sabato 6 giugno
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
Tag: fdo
Quelli di Kevin Kelly, uno dei fondatori di Wired, che ha girato mezzo mondo come fotogiornalista passando dagli ostelli ai jet privati
E se è descritto così quello di “Alice nel paese delle meraviglie”: nell'Inghilterra dell'Ottocento infatti era un lavoro che poteva provocare problemi neurologici
All'inizio della loro diffusione la scarsa igiene e forse l'uso di determinati ingredienti fece stare male molte persone, talvolta uccidendole