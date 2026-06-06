La nazionale dell’Iran ha infine ottenuto il visto per partecipare ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti

Dopo mesi di incertezza dovuti alla guerra che gli Stati Uniti stanno combattendo in Iran, la nazionale di calcio maschile dell’Iran ha ottenuto i visti necessari per entrare proprio negli Stati Uniti per partecipare ai Mondiali che inizieranno fra cinque giorni. La notizia non è stata confermata ufficialmente dall’Iran ma è stata data da diversi giornali, fra cui il New York Times e il Guardian, sulla base di diverse fonti nell’amministrazione iraniana e in quella statunitense.

Secondo il New York Times hanno ricevuto un visto tutti i 26 giocatori convocati. Sono state invece respinte le richieste di una decina di membri dello staff che segue la nazionale.

Nelle scorse settimane, in attesa di ricevere il visto, la nazionale iraniana si stava allenando in Turchia. A meno di cambi di programma, domenica arriverà a Tijuana, una città messicana al confine con la California, dove farà base per tutta la durata del torneo. L’Iran giocherà la sua prima partita a Inglewood, in California, il 16 giugno contro la Nuova Zelanda.