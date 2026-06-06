Il prossimo Festival di Sanremo, il primo condotto da Stefano De Martino, si terrà fra il 16 e il 20 febbraio 2027

La prossima edizione del Festival di Sanremo si terrà da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. Lo ha annunciato il nuovo conduttore e direttore artistico Stefano De Martino con un post su Instagram. De Martino ha 36 anni, è un noto ballerino e conduttore tv e il suo nuovo incarico era stato annunciato nell’ultima edizione del Festival.

Nell’edizione del 2027 il Festival tornerà quindi a tenersi a metà febbraio, dopo che nel 2026 era stato spostato alla fine del mese per via delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. L’edizione del 2026 è stata la meno seguita degli ultimi anni: diversi addetti ai lavori sostengono che c’entrasse anche lo spostamento a fine febbraio.