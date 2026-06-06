Altri quattro deputati sono entrati dentro Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci

Sabato mattina l’europarlamentare Roberto Vannacci, leader del partito di estrema destra Futuro Nazionale, ha annunciato che altri quattro deputati hanno aderito al suo partito, che si aggiungono ai quattro che già ne fanno parte. I quattro nuovi deputati sono Domenico Furgiuele e Gianangelo Bof, che provengono dalla Lega, e Attilio Pierro e Davide Bergamini, da Forza Italia. Vannacci ha annunciato il loro ingresso in una conferenza stampa a Viareggio.

Erano ormai diversi giorni che l’ingresso dei quattro nel partito era dato per imminente: ne aveva parlato venerdì Valerio Valentini del Post nell’ultimo numero della sua newsletter Montecit. Il gruppo alla Camera di Futuro Nazionale conta ora otto deputati; al momento non può operare come gruppo parlamentare autonomo, perché per farlo ne servono almeno 20 (oppure una deroga, riconosciuta ai partiti che si sono presentati alle precedenti elezioni).

Futuro Nazionale è in discreta ascesa nei sondaggi, cosa che sta mettendo in una certa difficoltà la maggioranza di destra, di cui il partito di Vannacci formalmente non fa parte.

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