Tre persone sono morte nel crollo di una palazzina a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche

Sabato mattina tre persone sono morte e due sono rimaste ferite nel crollo di una palazzina di due piani a Porto Sant’Elpidio, un comune in provincia di Fermo, nella Marche. A causare il crollo è stata un’esplosione al secondo piano intorno alle 6, probabilmente dovuta a una fuga di gas.

Al secondo piano viveva una coppia di persone anziane, che sono state ferite e al momento sono ricoverate in ospedale ad Ancona; il loro figlio di 48 anni invece è morto nell’esplosione. Le altre due persone morte vivevano al piano terra: sono una donna di 89 anni e il figlio, di 60, morto in ospedale qualche ora dopo essere stato estratto vivo dalle macerie.