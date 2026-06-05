Sei cose che abbiamo comprato a maggio

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Wishlist è la rubrica mensile di Consumismi in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Una “colla” per le sopracciglia

Che costa poco ma che ha una tenuta superiore anche a quelle di marchi più famosi e costosi. È il The brow glue crazy lift di Nyx professional makeup. La redattrice che l’ha comprato lo ha preso in un negozio di Nyx, ma si trova anche online a circa 9 euro sui siti di Pinalli, Notino e Lookfantastic. Lei porta le sopracciglia pettinate verso l’alto e dice che il risultato migliora ulteriormente se adotta un trucchetto: «pettinarle col gel prima in senso del pelo, poi contropelo e poi all’insù».

Del cemento express sigillante

Funziona come il silicone: si inserisce in uno strumento apposito (in gergo si chiama pistola) e lo si usa per riempire i buchi nel cemento. Il redattore che lo ha comprato lo ha usato per riparare un davanzale vecchio che si stava sgretolando ed è rimasto soddisfatto del risultato. Il cemento è della marca Saratoga e costa 12 euro: lui lo ha comprato su Amazon ma si trova anche nei negozi di bricolage. La pistola l’ha presa sempre su Amazon a 20 euro.

Un kit per fare l’uncinetto

Adatto a chi, dopo aver imparato le basi, vuole mettersi alla prova su un progetto facile. Una redattrice ha comprato un kit per realizzare dei quadratini: contiene 50 schede con 50 schemi da riprodurre. Ogni carta mostra come dovrebbe essere il risultato sia sul fronte che sul retro e nel kit si trovano ovviamente le istruzioni per realizzarli. Nelle istruzioni viene anche insegnato come unire i quadratini tra di loro per fare una coperta. Il filo e l’uncinetto sono da comprare a parte: la redattrice ha preso del filo di microfibra e un uncinetto da 4mm in merceria. Il kit invece l’ha comprato su Amazon: si chiama Crochet Granny Square Mix & Match e costa 15 euro.

Delle pinze-calamite per il frigorifero

Una redattrice ha comprato da Ikea delle pinze con delle calamite integrate che si possono attaccare al frigorifero. Le pinze sono di dimensioni diverse e servono per appendere anche cose un po’ più spesse e pesanti di un foglio o un post-it. In alternativa si possono usare per chiudere buste e sacchettini (tipo quelli delle patatine, della pasta o del riso). La confezione ne contiene sei e costa circa 4 euro.

Un monitor che fa anche da smart tv

L’MSI Modern (MD272UPSW) è uno schermo da 27 pollici che può essere usato in due modalità diverse: se collegato al pc è un normale monitor, mentre quando viene collegato al WiFi di casa è una smart tv. Ha Google TV integrato e permette di vedere YouTube e le varie piattaforme di streaming. La redattrice che l’ha comprato lo l’apprezza perché ha un’ottima risoluzione e il telecomando. Unica critica: l’audio non è granché, ma lei risolve collegandolo a una cassa. Costa circa 230 euro e si trova su Amazon e dai vari rivenditori di prodotti di elettronica come MediaWorld.

Una matita per gli occhi rossa

Una redattrice che ultimamente sta sperimentando con il trucco per gli occhi ha comprato una matita rossa modello Fearless eyes della marca Romina’s. La usa come eyeliner, lungo l’attaccatura delle ciglia superiori e le piace molto perché, dice, «fa risaltare i suoi occhi verdi». Si stende facilmente e dura tutto il giorno, «ma non è difficile da struccare», aggiunge. Costa 12 euro e si compra sul sito del marchio.

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Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.