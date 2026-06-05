Il festival Primavera Sound ha avuto parecchi problemi per via del maltempo, giovedì

Giovedì il Primavera Sound a Barcellona, uno dei festival musicali più importanti del mondo, ha avuto molti problemi organizzativi per via del maltempo. Al festival partecipano decine di artisti e decine di migliaia di spettatori, e giovedì era il suo secondo giorno. A partire dal pomeriggio la pioggia molto intensa e il vento hanno costretto gli organizzatori prima a rimandare e poi a cancellare i concerti che si tenevano nei palchi più grandi, per motivi di sicurezza. Alcuni dei principali artisti che si sarebbero dovuti esibire – come Doja Cat, Massive Attack e Bad Gyal – non l’hanno potuto fare.

Molte persone si sono lamentate che l’organizzazione del festival abbia gestito la situazione in modo molto confusionario. Tra la scelta di sospendere i primi concerti e quella di comunicare gli annullamenti sono passate diverse ore, durante le quali moltissime persone sono rimaste nell’area, cercando un modo di ripararsi dalla pioggia e ricevendo informazioni contraddittorie dal personale del festival.

Sui social network molti partecipanti hanno condiviso dei video in cui si sono lamentati della situazione. L’organizzazione del Primavera Sound venerdì ha pubblicato un comunicato su Instagram, in cui ha detto che rimborserà il costo dei biglietti di giovedì. Il festival è poi ripreso normalmente venerdì.