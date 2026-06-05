Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sul rinnovo del fragile cessate il fuoco fra Israele e Libano a cui però Hezbollah, escluso dai negoziati, ha detto che non aderirà, e sulla morte di un casco blu dell’ONU nel sud del Libano, altri si occupano del voto favorevole alla Camera sul disegno di legge delega sul nucleare in Italia, altri ancora aprono sul comunicato della presidenza della Repubblica che chiude la vicenda della grazia a Nicole Minetti dopo la conclusione del supplemento di indagine da parte della procura di Milano. La Stampa apre invece sulla lettera del presidente ucraino Zelensky a quello russo Putin in cui propone un incontro fra i due per porre fine alla guerra fra i due paesi, il Giornale si occupa della richiesta di archiviazione per l’indagine sul ruolo di Berlusconi e Dell’Utri nelle stragi di mafia del 1993 e del 1994, e Libero e il Tempo seguono i cambiamenti nella Lega, con il possibile nuovo ruolo per l’ex presidente della regione Veneto Zaia.