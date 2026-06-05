Le vuvuzela saranno vietate ai Mondiali di calcio

La FIFA, l’organo che gestisce il calcio mondiale, ha vietato le vuvuzela ai Mondiali di calcio maschile, che inizieranno l’11 giugno. Le vuvuzela, che sono lunghe trombette di plastica, si erano diffuse molto durante le partite dei Mondiali del 2010 in Sudafrica, ma sono anche molto criticate per via del ronzio rumorosissimo che producono.

Oltre alla vuvuzela, la FIFA ha vietato molte altre cose tra cui i fischietti, le trombe ad aria compressa, altoparlanti e altri strumenti che emettono rumori troppo forti. Chi non rispetterà le regole potrà essere allontanato dallo stadio oppure gli potrà essere impedito di entrare. I Mondiali si giocheranno per la prima volta in tre paesi (Canada, Stati Uniti e Messico), parteciperanno 48 squadre, e finiranno il 19 luglio.

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