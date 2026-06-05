Celebripost

Alla prima londinese di Disclosure Day, il nuovo film di fantascienza di Steven Spielberg, lo sceneggiatore David Koepp è scivolato: in una delle fotografie di questa settimana si vedono le reazioni di parte del cast che ha assistito alla scena (Emily Blunt, Colin Firth, Wyatt Russell ed Eve Hewson), mentre lui è a terra e la prende sul ridere. A Los Angeles, stavolta senza inciampi, si sono visti Javier Bardem, Amy Adams e Patrick Wilson alla prima della serie tv Cape Fear e Anna Faris a quella del nuovo film di Scary Movie. Poi l’attore Owen Cooper a una partita di calcio di beneficenza tra celebrità ed ex calciatori professionisti; Robert Downey Jr. a una proiezione di Avengers: Infinity War; e per finire nuove celebrità sugli spalti del Roland Garros: le attrici Lily Collins e Ashley Park, l’attore Chris Pine con la fidanzata Keana Sky Wenger e l’ex tennista Maria Sharapova, che ride insieme alla modella Kristina Romanova.