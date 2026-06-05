È stato ucciso a coltellate l’attore James Handy, che recitò in “Jumanji” e “Top Gun: Maverick”: aveva 81 anni

Mercoledì mattina l’attore statunitense James Handy, noto per aver recitato in molte serie tv e film tra cui Jumanji (1995) e Top Gun: Maverick (2022), è stato accoltellato nel cortile di una casa a Tarzana, un quartiere nella parte nord-ovest di Los Angeles, ed è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. Aveva 81 anni.

Un uomo di nome Michael Gledhill ha chiamato la polizia e ha confessato di essere il responsabile: è stato arrestato con l’accusa di omicidio, è in custodia cautelare in carcere ed è stata fissata una cauzione di 2 milioni di dollari per il suo rilascio. Gledhill ha 44 anni, è il figlio della fidanzata di Handy e viveva con la madre.

Handy cominciò la sua carriera negli anni Settanta e alternò il lavoro nel cinema a quello in alcune serie tv. Tra i suoi ruoli cinematografici si ricorda anche quello nel film horror Aracnofobia (1990). Ebbe ruoli minori in varie serie televisive come X-Files (1995), Law & Order (1997), West Wing (2000-2001) e NCIS: Los Angeles (2018).