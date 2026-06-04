NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

La tennista diciannovenne Mirra Andreeva è la prima finalista al Roland Garros

(Dan Istitene/Getty Images)
(Dan Istitene/Getty Images)

La tennista russa Mirra Andreeva ha battuto 6-1, 6-3 l’ucraina Marta Kostyuk e ha raggiunto la finale del Roland Garros, dove affronterà una tra Diana Shnaider e Maja Chwalinska, che giocheranno l’altra semifinale nel pomeriggio.

Andreeva ha 19 anni ma è già da un po’ tra le giocatrici migliori al mondo, forse il più grande talento scoperto nel tennis femminile negli ultimi anni. È la numero 8 nella classifica mondiale delle tenniste, ha un gioco vario e completo e lo scorso anno ha già vinto due prestigiosi tornei WTA 1000. Nel 2024, a 17 anni, aveva raggiunto la semifinale al Roland Garros; questa sarà invece la sua prima finale in un torneo del Grande Slam. Di recente aveva giocato contro Kostyuk nella finale del WTA 1000 di Madrid, perdendo in due set.

Tag: mirra andreeva-roland garros-tennis

Consigliati