La tennista diciannovenne Mirra Andreeva è la prima finalista al Roland Garros

La tennista russa Mirra Andreeva ha battuto 6-1, 6-3 l’ucraina Marta Kostyuk e ha raggiunto la finale del Roland Garros, dove affronterà una tra Diana Shnaider e Maja Chwalinska, che giocheranno l’altra semifinale nel pomeriggio.

Andreeva ha 19 anni ma è già da un po’ tra le giocatrici migliori al mondo, forse il più grande talento scoperto nel tennis femminile negli ultimi anni. È la numero 8 nella classifica mondiale delle tenniste, ha un gioco vario e completo e lo scorso anno ha già vinto due prestigiosi tornei WTA 1000. Nel 2024, a 17 anni, aveva raggiunto la semifinale al Roland Garros; questa sarà invece la sua prima finale in un torneo del Grande Slam. Di recente aveva giocato contro Kostyuk nella finale del WTA 1000 di Madrid, perdendo in due set.