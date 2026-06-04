Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della decisione della Commissione europea di consentire un aumento di spesa dello 0,3 per cento del PIL per investimenti per la transizione nel settore energetico al di fuori dei vincoli di bilancio europei, altri aprono sull’attacco ucraino con droni su San Pietroburgo, in Russia, nel giorno dell’inizio del Forum economico internazionale, altri ancora titolano sulla conferma da parte della procura generale di Milano del parere positivo alla grazia a Nicole Minetti dopo il supplemento di indagine in seguito a un’inchiesta del Fatto che ne aveva messo in dubbio le motivazioni. Avvenire e il Resto del Carlino seguono le indagini sulla morte di quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara, in Calabria, mentre su tutte le prime pagine si festeggia la semifinale del torneo di singolare maschile di tennis del Roland Garros raggiunta da Cobolli e Arnaldi, che si incontreranno venerdì.