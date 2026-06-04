Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto al Roland Garros

I tennisti italiani Andrea Vavassori e Sara Errani hanno vinto per la seconda volta consecutiva il torneo di doppio misto al Roland Garros; in finale hanno battuto la coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dallo statunitense Evan King. Hanno perso il primo set 6-4, non riuscendo per poco a rimontare l’iniziale svantaggio di 4-0. Poi hanno vinto il secondo per 6-3 e infine il super tie break con il punteggio di 10-4 (nel doppio misto sul punteggio di 1 set pari si fa direttamente il tie break, senza giocare il terzo set).

È il quarto torneo del Grande Slam che Vavassori ed Errani vincono assieme, visto che hanno vinto pure gli ultimi due US Open. Sono da anni due doppisti di altissimo livello, del resto. Errani, 39 anni, ha vinto tanti tornei nel doppio femminile, tra cui sei Slam, prima con Roberta Vinci e poi con Jasmine Paolini. Vavassori, 31 anni, fa coppia da anni con Simone Bolelli, con cui di recente ha vinto gli Internazionali d’Italia.