L’Antitrust vuole impedire alla compagnia aerea Volotea di cambiare il costo dei biglietti in base al prezzo del petrolio

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, meglio nota come Antitrust) ha avviato un procedimento per pratiche commerciali scorrette sulla compagnia aerea spagnola Volotea riguardante la politica dell’azienda di cambiare il prezzo dei propri biglietti in base all’andamento del prezzo del petrolio. L’Antitrust ha anche avviato un procedimento cautelare per interrompere la pratica già prima della conclusione del procedimento.

A partire dal 16 marzo, per via dell’incertezza attorno al prezzo dei carburanti legata alla guerra in Medio Oriente, Volotea ha introdotto quella che ha chiamato “promessa di fair travel”: al momento della prenotazione viene stabilito un prezzo di riferimento del carburante aereo, basato sull’indice Brent del prezzo del petrolio (uno dei più usati nell’industria energetica). Sette giorni prima della data effettiva del viaggio Volotea valuta come è cambiato il Brent nel frattempo e decide se lasciare il prezzo originario invariato, oppure aumentarlo o diminuirlo di un importo fra i 6 e i 14 euro. Chi ha acquistato il biglietto può decidere se accettare la variazione, modificare il viaggio o annullarlo, ricevendo un rimborso pari al prezzo già pagato ma spendibile solo per altri biglietti di Volotea.

Secondo l’Antitrust questa offerta sarebbe scorretta perché presenta al consumatore un’offerta potenzialmente ingannevole, dato che il prezzo iniziale potrebbe non corrispondere a quello effettivamente pagato, e perché costituirebbe un condizionamento illecito, spingendo i clienti ad accettare l’aumento di prezzo pur di non riprogrammare il viaggio.