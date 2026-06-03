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  • Mercoledì 3 giugno 2026

Le prime pagine di oggi

La festa della Repubblica, i braccianti bruciati vivi vicino a Cosenza, e le tensioni fra Netanyahu e Trump

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Sui giornali di oggi le aperture si dividono fra le celebrazioni svoltesi ieri per la festa della Repubblica, i quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara, vicino a Cosenza, da due uomini che sono stati fermati con l’accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato, l’avanzata israeliana in Libano e le apparenti tensioni fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello israeliano Netanyahu sulla trattativa con l’Iran, e i nuovi pesanti bombardamenti russi sull’Ucraina che hanno provocato almeno una ventina di morti.

Tag: giornali-prime pagine-quotidiani-rassegna stampa

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