Sui giornali di oggi le aperture si dividono fra le celebrazioni svoltesi ieri per la festa della Repubblica, i quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara, vicino a Cosenza, da due uomini che sono stati fermati con l’accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato, l’avanzata israeliana in Libano e le apparenti tensioni fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello israeliano Netanyahu sulla trattativa con l’Iran, e i nuovi pesanti bombardamenti russi sull’Ucraina che hanno provocato almeno una ventina di morti.