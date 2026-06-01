È morto a 86 anni Gianni Mattioli, storico esponente del movimento ambientalista e tra i fondatori delle Liste Verdi

È morto a 86 anni il politico Gianni Mattioli, storico esponente del movimento ambientalista e tra i fondatori delle Liste Verdi, il partito da cui poi derivò la Federazione dei Verdi (partito più semplicemente conosciuto come i Verdi), oltre che ex deputato ed ex ministro. Fu attivo soprattutto tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Duemila: in Italia fu uno dei protagonisti del movimento anti-nucleare. Negli ultimi anni fece parte di Sinistra ecologia e libertà (SEL).

Mattioli fu ministro per le Politiche comunitarie del governo di Giuliano Amato, tra il 2000 e il 2001; sottosegretario al ministero del Lavori pubblici durante i governi di Romano Prodi e Massimo D’Alema, tra il 1996 e il 2000; portavoce dei Verdi negli anni Novanta, e primo capogruppo del partito alla Camera dei deputati. Era nato a Genova nel 1940.