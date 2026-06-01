Il cantante Claudio Baglioni ha rimandato di un anno il suo tour a causa di una polmonite interstiziale acuta, e che richiede cure e riposo per 90 giorni. Il tour si chiama “GrandTour La vita è adesso” e sarebbe dovuto cominciare il 29 giugno a Venezia: ora la prima data è quella a Codroipo, in provincia di Udine, l’1 luglio 2027. Baglioni ha 75 anni e le sue canzoni d’amore sono tra le più conosciute e apprezzate in Italia.