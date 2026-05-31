La Russia ha accusato l’Ucraina di avere colpito con un drone la centrale atomica di Zaporizhzhia

Sabato Rosatom, l’agenzia statale russa dell’energia nucleare, ha accusato le forze armate ucraine di avere colpito con un drone un edificio della centrale nucleare di Zaporizhzhia, che è occupata dall’esercito russo dal 2022. L’Ucraina ha smentito e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) dell’ONU ha chiesto di poter ispezionare la centrale.

Rosatom ha raccontato, al momento senza fornire prove, che un drone avrebbe colpito uno degli edifici dove si trovano le turbine della centrale (usate per produrre energia elettrica) senza danneggiare i macchinari ma facendo un buco nel muro. La centrale di Zaporizhzhia, che è la più grande d’Europa, è di fatto spenta da quando i russi l’hanno occupata.