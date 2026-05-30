Sui giornali di oggi viene dato molto spazio alle reazioni dei leader europei a proposito del drone russo diretto in Ucraina che nella notte tra giovedì e venerdì è finito nello spazio aereo della Romania e ha colpito il tetto di un condominio, provocando un incendio. Poi si parla ancora delle dichiarazioni fumose del presidente statunitense Donald Trump sul possibile accordo con l’Iran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente. Il Sole 24 Ore e La Stampa danno molta visibilità in prima pagina alle dichiarazioni del governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, che ha detto che l’Italia per crescere deve investire sull’intelligenza artificiale e sui giovani. La Stampa e L’Unità anticipano l’anniversario dei 100 anni dalla nascita dell’attrice Marilyn Monroe, che nacque il primo giugno 1926.