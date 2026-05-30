Ci sono stati disagi all’aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, dopo il presunto avvistamento di un drone

Sabato mattina all’aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, sono stati sospesi brevemente i voli dopo che due piloti avevano riferito di avere avvistato un drone. Le ricerche della polizia non l’hanno trovato. La sospensione, durata circa un’ora, ha causato la cancellazione di una trentina di voli, la deviazione di una ventina di altri verso altri aeroporti della Germania, e ritardi per più di cento voli.

Era già successo lo scorso ottobre, quando l’aeroporto aveva dovuto sospendere le operazioni, con grossi disagi. Negli scorsi mesi in vari paesi europei ci sono stati avvistamenti di droni nei pressi di aeroporti, basi militari o altre strutture sensibili: sono il risultato di operazioni poi attribuite alla Russia. Da mesi l’Unione Europea discute di come proteggersi meglio da questo tipo di minacce.