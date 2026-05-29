La Toscana ha vietato i lavori all’aperto quando fa troppo caldo, in anticipo di un mese rispetto allo scorso anno

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha firmato un’ordinanza che vieta il lavoro dalle 12:30 alle 16 nei luoghi all’aperto o esposti a forte calore, nei giorni segnalati come a rischio per il caldo eccessivo. L’ordinanza durerà fino al 31 agosto ed è simile a quella che negli ultimi anni molte regioni hanno cominciato a emanare in estate per evitare problemi alla salute dei lavoratori dovuti al caldo: in questo caso la Toscana l’ha emessa parecchio in anticipo per via delle temperature già molto alte di questi giorni. L’anno scorso l’ordinanza era entrata in vigore il 25 giugno.

«Visto l’andamento climatico e della stagione ho deciso di anticipare la consueta ordinanza estiva», ha spiegato Giani. «Elevata temperatura, umidità e la prolungata esposizione al sole costituiscono infatti un pericolo per la salute dei lavoratori, che vogliamo tutelare. Un prolungato stress termico e colpi di calore possono avere esiti anche letali».