Il Monza tornerà in Serie A

La squadra di calcio del Monza è stata promossa in Serie A. Venerdì ha perso 2-0 la finale di ritorno dei playoff di Serie B con il Catanzaro, ma all’andata aveva vinto 2-0: nei playoff non ci sono supplementari e il Monza è stato promosso in virtù del migliore piazzamento in campionato (l’aveva chiuso terzo, mentre il Catanzaro quinto). Tornerà dunque in Serie A appena un anno dopo la retrocessione della scorsa stagione. In precedenza aveva giocato, all’esordio in Serie A, due campionati di ottimo livello, arrivando undicesimo nel 2023 e dodicesimo nel 2024.

In questa stagione il Monza sembrava essere la squadra più forte e attrezzata tra quelle di Serie B, e infatti per buona parte della stagione si è giocato un piazzamento nei primi due posti, quelli che garantiscono la promozione diretta. Alla fine però era arrivato terzo dietro Venezia e Frosinone, e ha dovuto passare dai playoff, dove aveva eliminato anche la Juve Stabia, prima del Catanzaro.

All’inizio di questa stagione il Monza era stato venduto dalla famiglia Berlusconi a un fondo d’investimento statunitense, e come allenatore era arrivato Paolo Bianco. La squadra era parecchio cambiata rispetto a quella delle scorse stagioni, ma erano rimasti alcuni calciatori che avevano dimostrato di poter giocare in Serie A, e che in Serie B erano quasi fuori categoria, come il capitano Matteo Pessina, e poi Samuele Birindelli, Dany Mota, Andrea Petagna e Andrea Carboni. Era tornato Andrea Colpani, e a lui si erano aggiunti tra gli altri Pedro Obiang, Paulo Azzi e altri giocatori già protagonisti in Serie A. Il mercato di gennaio ha portato ulteriore qualità ed esperienza con gli arrivi di Hernani, Patrick Cutrone e Giuseppe Caso.