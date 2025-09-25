La famiglia Berlusconi ha venduto la squadra di calcio del Monza

Il fondo d’investimento statunitense Beckett Layne Ventures ha comprato l’80 per cento del Monza, la squadra di calcio dell’omonima città lombarda, completando un’operazione che era stata annunciata a luglio. La cifra dell’acquisto non è stata resa nota. Entro il prossimo giugno Beckett Layne Ventures comprerà anche il restante 20 per cento del Monza ancora posseduto da Fininvest, la holding finanziaria della famiglia Berlusconi, che aveva comprato il Monza nel 2018 quando la squadra giocava in Serie C, il terzo campionato più importante del calcio maschile in Italia. Attualmente il Monza gioca in Serie B.