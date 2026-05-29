Dal 2020 al 2025 la popolazione giapponese è diminuita di 3 milioni di persone, il calo più significativo mai registrato

I dati preliminari del censimento del 2025 in Giappone dicono che la popolazione totale del paese è di poco superiore ai 123 milioni di persone: è un calo di 3,1 milioni di persone, pari al 2,5 per cento rispetto al censimento precedente, del 2020. È la diminuzione più significativa della popolazione giapponese da quando si svolge il censimento, che viene fatto ogni cinque anni dal 1920, ed è inoltre il terzo calo consecutivo.

I dati definitivi verranno pubblicati a settembre, tuttavia quelli disponibili sono già indicativi di una crisi demografica. Il Giappone, come l’Italia, è uno dei paesi al mondo con la popolazione più anziana: nel paese nascono pochi bambini e i decessi superano le nascite.

La popolazione è diminuita in 45 delle 47 province giapponesi: le uniche in cui è aumentata sono quelle di Tokyo, la capitale, e Okinawa, un’isola nel sud del paese, ma la crescita è stata comunque inferiore rispetto al precedente censimento. Il numero medio di persone per nucleo familiare è diminuito da 2,26 a 2,15: per avere un paragone in Italia il numero medio di persone che compongono una famiglia è 2,2.

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