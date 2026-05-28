È stato ucciso in Ucraina Alex Pineschi, ex militare italiano che combatteva con l’esercito ucraino

L’associazione ucraina Memorial ha detto giovedì che Alex Pineschi, un cittadino italiano di 42 anni che combatteva con l’esercito ucraino, è morto «sul campo di battaglia». Memorial è un gruppo che si occupa di commemorare le persone uccise dalla Russia in Ucraina. Non ha dato altre informazioni sulla morte di Pineschi.

Pineschi era originario della Spezia ed era un ex militare. Dopo diversi anni nell’esercito italiano si era congedato e aveva fondato un’agenzia di sicurezza in Italia, e tra le altre cose nel 2014 aveva partecipato alla guerra in Iraq come addestratore delle milizie curde, che all’epoca combattevano contro lo Stato Islamico.