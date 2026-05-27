Israele ha detto di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh in un attacco a Gaza

Il ministro israeliano della Difesa Israel Katz ha detto che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell’attacco compiuto dall’esercito di Israele la sera di martedì 26 maggio nella città di Gaza.

Sebbene Hamas non abbia ancora commentato, diversi media di Gaza hanno confermato che Odeh è stato ucciso insieme alla moglie e ai figli. Secondo Israele era a capo dell’intelligence di Hamas durante gli attentati del 7 ottobre del 2023 e la settimana scorsa era stato nominato capo militare del gruppo al posto di Izz al Din al Haddad, ucciso in un attacco simile il 15 maggio. L’esercito israeliano ha anche diffuso un filmato che mostrerebbe l’attacco che ha ucciso Odeh.

Martedì Israele ha bombardato diverse zone della Striscia di Gaza: mentre la sera erano in corso le festività per l’Eid al Adha (cioè la “festa del sacrificio”, una delle più importanti nell’Islam) ha lanciato missili contro i piani superiori di un edificio che si affaccia su una piazza della città di Gaza, nel nord, in quel momento affollata per le celebrazioni. Fonti palestinesi che lavorano negli ospedali locali hanno detto che almeno tre persone sono state uccise nell’attacco e che i feriti sono una ventina.

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