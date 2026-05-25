I calciatori convocati per le prossime due amichevoli dell’Italia di Silvio Baldini, con moltissimi giovani

La Federazione calcistica italiana (FIGC) ha annunciato i 24 giocatori selezionati dal commissario tecnico della Nazionale, Silvio Baldini, per le prossime due amichevoli dell’Italia, che mercoledì 3 giugno giocherà contro la Nazionale lussemburghese in Lussemburgo e domenica 7 giugno contro quella greca a Creta. Baldini sostituisce Gennaro Gattuso, che si è dimesso dopo aver mancato le qualificazioni ai Mondiali, e oltre a veterani e a giocatori già noti, come il capitano Gianluigi Donnarumma e l’attaccante Francesco Pio Esposito, ha convocato moltissimi giovani, tra cui Luca Koleosho, Davide Bartesaghi, Honest Ahanor e Samuele Inácio.

Con quattro calciatori nati nel 2008, tre nel 2006, sette nel 2005, nove nel 2004 e uno nel 1999 (Donnarumma), l’età media della Nazionale maschile supererà di poco i vent’anni. I convocati si riuniranno giovedì 28 maggio nel centro tecnico di Coverciano (Firenze) e il giorno seguente cominceranno gli allenamenti. Assieme a loro parteciperanno alla fase di preparazione delle amichevoli Tommaso Berti (Cesena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli) e Dominic Vavassori (Atalanta).

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma).

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).