NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

È morto a 90 anni Maurizio Gozzelino, l’inventore del Crodino

Il logo del Crodino (Wikipedia)
Il logo del Crodino (Wikipedia)

È morto a 90 anni Maurizio Gozzelino, enologo cuneese che nel 1965 inventò il Crodino, una delle bevande analcoliche più note in Italia. Gozzelino era nato il 14 novembre del 1935 a Saluzzo, in provincia di Cuneo, e inventò il crodino su richiesta del proprietario della società Terme di Crodo, Piero Ginocchi, per cui lavorava. L’azienda fino a quel momento produceva analcolici “classici” come chinotto e tamarindo, ma voleva mettere sul mercato un prodotto originale per attirare l’attenzione dei consumatori. Il nome del prodotto viene da Crodo, la città piemontese nella provincia Verbano-Cusio-Ossola in cui venne creato (e dove è stato prodotto fino al 2023, prima che la produzione venisse spostata a Novi Ligure).

Il Crodino è una bevanda analcolica ottenuta lasciando macerare fino a sei mesi erbe e spezie in acqua e zucchero, il cui elenco esatto è segreto. È frizzante e ha un caratteristico colore arancione chiaro, da cui deriva la definizione di “analcolico biondo”, molto usata come slogan promozionale. In breve tempo il Crodino ottenne una certa fama anche grazie a fortunate pubblicità in televisione con l’attrice francese Brigitte Bardot. In anni più recenti la sua pubblicità divenne particolarmente riconoscibile per la presenza di un gorilla che interagiva con delle persone.

Tag: crodino-Maurizio Gozzelino-morti 2026

Consigliati