È morto a 90 anni Maurizio Gozzelino, l’inventore del Crodino

È morto a 90 anni Maurizio Gozzelino, enologo cuneese che nel 1965 inventò il Crodino, una delle bevande analcoliche più note in Italia. Gozzelino era nato il 14 novembre del 1935 a Saluzzo, in provincia di Cuneo, e inventò il crodino su richiesta del proprietario della società Terme di Crodo, Piero Ginocchi, per cui lavorava. L’azienda fino a quel momento produceva analcolici “classici” come chinotto e tamarindo, ma voleva mettere sul mercato un prodotto originale per attirare l’attenzione dei consumatori. Il nome del prodotto viene da Crodo, la città piemontese nella provincia Verbano-Cusio-Ossola in cui venne creato (e dove è stato prodotto fino al 2023, prima che la produzione venisse spostata a Novi Ligure).

Il Crodino è una bevanda analcolica ottenuta lasciando macerare fino a sei mesi erbe e spezie in acqua e zucchero, il cui elenco esatto è segreto. È frizzante e ha un caratteristico colore arancione chiaro, da cui deriva la definizione di “analcolico biondo”, molto usata come slogan promozionale. In breve tempo il Crodino ottenne una certa fama anche grazie a fortunate pubblicità in televisione con l’attrice francese Brigitte Bardot. In anni più recenti la sua pubblicità divenne particolarmente riconoscibile per la presenza di un gorilla che interagiva con delle persone.