Federico Basile è stato rieletto sindaco di Messina al primo turno. Ha ottenuto più del 50 per cento dei voti, ma in virtù della legge siciliana gli sarebbe bastato superare il 40 per cento per evitare il ballottaggio. Basile, 48 anni, è il candidato di Sud chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca, e si era dimesso a febbraio.

La candidata del centrosinistra era Antonella Russo, consigliera del PD, sostenuta dal suo partito e da una lista che metteva insieme il Movimento 5 Stelle e Controcorrente, il movimento di Ismaele La Vardera. La Vardera è un ex inviato della trasmissione Le Iene ed era stato eletto all’assemblea regionale siciliana con Sud chiama Nord, prima di andarsene. Il candidato del centrodestra era Marco Scurria, di Forza Italia, in passato commissario per il dissesto del comune. Scurria ha puntato dichiaratamente sul ballottaggio, contando su una buona tenuta del PD per arrivare al secondo turno, ma evidentemente si è sbagliato.

Basile si è presentato con 15 liste e senza alleati. È una scelta diversa rispetto al 2022, quando si era alleato con la Lega. Sud chiama Nord ha schierato in tutto 1.010 candidati: 468 per il consiglio comunale con 15 liste e 542 per le circoscrizioni con 61 liste. Buona parte dei candidati lavora in comune e nelle società partecipate, una scelta che ha portato gli avversari a parlare di “militarizzazione del consenso”.