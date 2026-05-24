In Inghilterra il West Ham è retrocesso, mentre il Tottenham resterà in Premier League

Si è giocata domenica pomeriggio l’ultima giornata di Premier League, il campionato inglese di calcio, vinto dall’Arsenal già in settimana. La cosa principale che rimaneva da decidere era l’ultima squadra che sarebbe retrocessa: alla fine sarà il West Ham, mentre il Tottenham, quartultimo, si è salvato. Entrambe hanno vinto, rispettivamente contro il Leeds e l’Everton, e il Tottenham ha quindi mantenuto i 2 punti di vantaggio che aveva. Da un paio di mesi l’allenatore del Tottenham è Roberto De Zerbi.

Una retrocessione sarebbe stata clamorosa per il Tottenham, che è una delle squadre più ricche d’Inghilterra e lo scorso anno aveva vinto l’Europa League. È comunque abbastanza inaspettata anche quella del West Ham: fino a un paio di anni fa arrivava con costanza tra le prime 10 del campionato, e nel 2023 aveva vinto la Conference League, terzo torneo europeo per importanza.

Quella di domenica è stata l’ultima partita in Premier League giocata dall’attaccante egiziano del Liverpool Mohammed Salah, uno dei migliori calciatori degli ultimi dieci anni nel campionato inglese. Ed è stata anche l’ultima di Pep Guardiola da allenatore del Manchester City, dopo dieci stagioni e venti trofei vinti.

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