I titoli di apertura della maggior parte dei giornali sono dedicati alle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump che ha definito «vicino» l’accordo per la fine della guerra in Medio Oriente e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz. Sulle prime pagine di Repubblica e Corriere della Sera trova spazio anche la presentazione delle elezioni comunali in programma oggi e domani in quasi 750 comuni italiani tra cui il più importante è la città di Venezia. I giornali sportivi presentano le partite di Roma, Como, Juventus e Milan, che nell’ultima giornata del campionato si contendono i due posti disponibili per la qualificazione alla Champions League.