Alle 19 di domenica l’affluenza alle elezioni comunali è stata del 35,8%

Dalle 7 alle 19 di domenica 24 maggio, nel primo giorno delle elezioni comunali, ha votato il 35,8 per cento degli elettori e delle elettrici aventi diritto. Si sta votando in 744 comuni, la gran parte molto piccoli, ma tra quelli al voto ci sono anche 19 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia. Alle elezioni precedenti l’affluenza alle 19 era stata leggermente superiore, del 36,1 per cento.

I seggi sono aperti domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 dalle 7 alle 15. La conta dei voti inizia subito dopo la chiusura.

– Leggi anche: Guida alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio