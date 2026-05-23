Weekly Beasts

Un bufalo albino di una fattoria di Narayanganj, alla periferia di Dacca, in Bangladesh, è uno degli animali che hanno attirato maggiore attenzione negli ultimi giorni: è stato soprannominato “Donald Trump” perché ha un ciuffo di pelo dorato che ricorda la pettinatura del presidente statunitense, come potete verificare in una delle fotografie della nostra raccolta animalesca della settimana. Si fanno notare anche un tordo con dei vermicelli nel becco, che sta per imboccare il suo pulcino, e due pecore su una spiaggia senegalese, tra una fila di panni stesi. Poi ci sono, tra gli altri, un gatto tra le rocce del Jabal al-Nūr, una montagna di grande importanza religiosa per i musulmani, e un elefante sulla cima di una collina al confine con l’India.