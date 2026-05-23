Unione Europea e Messico hanno firmato un importante accordo commerciale

Venerdì l’Unione Europea e il Messico hanno firmato un importante accordo commerciale che aumenterà la quantità di beni e servizi che possono essere scambiati liberamente tra le due regioni, ampliando e sostituendone un altro che era già in vigore. Tra le altre cose, il nuovo accordo prevede una riduzione dei dazi in vigore su molti prodotti agricoli; permetterà anche all’Unione Europea di importare più facilmente dal Messico diversi “metalli rari”, necessari per i dispositivi tecnologici e la transizione energetica.

Da quando negli Stati Uniti è tornato alla presidenza Donald Trump, l’Unione Europea ha iniziato a fare accordi commerciali con diversi paesi, per ridurre la propria dipendenza economica dagli Stati Uniti, che sono di gran lunga il suo partner commerciale più importante, ma che sono considerati ormai inaffidabili per via delle caotiche e ricattatorie politiche economiche di Trump.

L’accordo commerciale firmato venerdì si compone, in realtà, di due accordi separati: un accordo transitorio, che entrerà in vigore dopo essere stato ratificato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, e che riguarda solo alcune materie di competenza esclusiva dell’Unione (in particolare la parte commerciale). Poi c’è l’accordo vero e proprio, che entrerà in vigore dopo essere stato ratificato dai singoli stati membri e che aumenta la cooperazione tra Unione e Messico anche in altre materie, come lo sviluppo sostenibile e le politiche contro il cambiamento climatico. L’accordo transitorio smetterà di avere valore quando il processo di ratificazione del secondo sarà concluso.

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