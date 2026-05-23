George Russell della Mercedes ha vinto la sprint race di Formula 1 in Canada

Sabato il pilota inglese della Mercedes George Russell ha vinto in Canada la sprint race, la mini-gara che precede alcuni Gran Premi di Formula 1 e che assegna alcuni punti a chi si classifica tra il primo (8 punti) e l’ottavo posto (1 punto). Dietro Russell sono arrivati Lando Norris della McLaren e Andrea Kimi Antonelli della Mercedes.

Russell e Antonelli sono rispettivamente secondo e primo in classifica generale, e sono compagni di squadra. Ciononostante durante la sprint race si sono affrontati in modo molto aggressivo: durante un tentativo di sorpasso di Antonelli le ruote delle due auto si sono toccate, e il giovane pilota italiano è finito fuori pista. È riuscito comunque a restare in gara, finendo un’altra volta fuori pista (nel tentativo di sorpassare Norris durante l’ultimo giro) e arrivando infine terzo.

Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono arrivate quinta e sesta, dietro anche all’altro pilota della McLaren Oscar Piastri, quarto.