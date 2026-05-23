Sono stati riportati in Italia i corpi dei sub italiani morti alle Maldive

Alle 13:10 è atterrato all’aeroporto di Malpensa l’aereo che ha riportato in Italia i corpi di quattro dei cinque sub italiani morti alle Maldive durante l’esplorazione di una grotta sottomarina, il 14 maggio scorso. Nell’incidente sono morti Monica Montefalcone, professoressa associata dell’università di Genova esperta di ambienti marini; sua figlia Giorgia Sommacal; Muriel Oddenino, biologa marina come Montefalcone e assegnista di ricerca sempre all’università di Genova; Federico Gualtieri, che si era da poco laureato e che aveva Montefalcone come professoressa. Il corpo dell’istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, che lavorava alle Maldive, era già stato riportato in Italia nei giorni scorsi.

Nei prossimi giorni saranno eseguite le autopsie. La procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo contro ignoti per ricostruire cosa è successo durante la spedizione.