La spiaggia di Mondello a Palermo continuerà a essere gestita fino a fine settembre dalla società Italo Belga

Il Consiglio di giustizia amministrativa (CGA) della Sicilia ha stabilito che la società privata che gestisce la spiaggia di Mondello, una delle più note e frequentate di Palermo, potrà continuare a gestirla fino al 30 settembre, quindi per tutto il periodo estivo. La società in questione è la Mondello immobiliare Italo Belga (anche nota solo come Italo Belga), che gestisce la spiaggia da 116 anni e a cui a inizio marzo la regione aveva tolto la concessione per vari motivi, tra cui presunte infiltrazioni mafiose in una società con cui collabora.

Quello tra la regione e la società per la gestione della spiaggia di Mondello è un contenzioso che va avanti da tempo. La Mondello immobiliare Italo Belga esercita da anni un controllo quasi egemonico su quel tratto di costa: dopo la revoca della concessione da parte della regione, la società aveva fatto ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR), che a fine marzo lo aveva respinto e aveva dato ragione alla regione. La Mondello immobiliare Italo Belga aveva allora fatto ricorso al CGA, che è il più importante organo di giustizia amministrativa della Sicilia: il CGA si era già espresso a fine aprile sul caso, dando ragione alla società con una decisione provvisoria, ora confermata.

Motivando la decisione, il CGA non è entrato nel merito delle accuse rivolte alla Mondello immobiliare Italo Belga: i giudici hanno ritenuto che, revocando la concessione alla società, né il comune né la regione avessero predisposto un piano alternativo sufficientemente convincente, anche dal punto di vista economico, per garantire una buona fruizione della spiaggia a chi la frequenta.