La Lega ha sospeso una sua consigliera comunale a Lecco per un commento offensivo sui social verso Elly Schlein

La segreteria provinciale della Lega a Lecco ha sospeso la segretaria e consigliera comunale del partito a Barzanò Debora Piazza per un commento offensivo pubblicato sotto un video della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Nel commento Piazza alludeva alla possibilità che Schlein venisse colpita da un investimento simile a quello avvenuto a Modena sabato scorso, quando Salim El Koudri ha investito con un’auto diverse persone in una via del centro.

Il video era la diretta di un comizio tenuto proprio da Schlein in piazza Cermenati a Lecco, per sostenere la ricandidatura del sindaco uscente Mauro Gattinoni. Piazza lo ha commentato scrivendo: «Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione psicologica disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore».

Il segretario provinciale del PD Manuel Tropenscovino ha salvato il commento e ha denunciato la cosa, provocando reazioni dure anche da parte della stessa Lega: il gruppo consiliare di cui Piazza fa parte ne ha chiesto le dimissioni, e il segretario provinciale Daniele Butti ha poi annunciato la sua sospensione immediata da incarichi legati alla Lega nella provincia di Lecco. Ha anche detto che il partito «prende fermamente le distanze» dalle parole di Piazza, che oltre a essere segretaria e consigliera comunale della Lega a Barzanò è anche responsabile del dipartimento tutela animali della Lega per la Lombardia.

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