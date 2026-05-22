È morto a 41 anni Kyle Busch, pilota automobilistico statunitense per due volte vincitore del campionato NASCAR

È morto a 41 anni Kyle Busch, pilota statunitense per due volte vincitore delle NASCAR Cup Series, la principale competizione automobilistica fra quelle gestite dalla NASCAR, associazione proprietaria di diversi eventi negli Stati Uniti. La famiglia ha fatto sapere che Busch è morto il 21 maggio dopo che in giornata era stato ricoverato in ospedale per una non meglio specificata «grave malattia».

Busch aveva vinto nel 2015 e nel 2019 le NASCAR Cup Series, che sono un campionato riservato alle stock car, cioè automobili derivate dai modelli di serie. Ogni anno è fra gli eventi sportivi più seguiti negli Stati Uniti.