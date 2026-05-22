La finale di Eurolega di basket sarà tra Olympiakos e Real Madrid

Si sono giocate venerdì le due semifinali maschili di Eurolega, il principale torneo europeo di basket. Nella prima l’Olympiakos ha battuto 79-61 il Fenerbahce, nella seconda il Real Madrid ha vinto 106-90 contro il Valencia. Domenica alle 20 Olympiakos e Real Madrid si affronteranno quindi in finale. Semifinali e finale, che assieme formano le cosiddette final four, si stanno giocando ad Atene, motivo dell’evidente predominanza dei tifosi dell’Olympiakos sugli spalti.

Olympiakos e Real Madrid sono due tra le squadre più forti e vincenti d’Europa. Il Real in particolare è quella che ha vinto più volte l’Eurolega (11, su 21 finali giocate); l’Olympiakos ne ha vinte 3. Sarà la quinta volta che si affronteranno in finale: finora ci sono state 3 vittorie del Real e 1 dell’Olympiakos. L’ultima fu nel 2023, e vinsero gli spagnoli per un solo punto, 79-78. L’allenatore del Real Madrid è l’italiano Sergio Scariolo.

In semifinale l’Olympiakos ha battuto in modo abbastanza netto il Fenerbahce (la squadra campione uscente), portandosi in vantaggio sin dai primi minuti e poi gestendo la partita. È stata almeno inizialmente più equilibrata la partita tra Real e Valencia, che era invece all’esordio alle final four, ma dal terzo quarto in poi il Real Madrid ha preso un discreto vantaggio. Il croato Mario Hezonja è stato il giocatore che ha segnato più punti: 25. In finale, che sarà trasmessa su Sky e Now, al Real mancheranno per infortunio diversi giocatori importanti, soprattutto tra quelli che giocano più vicino a canestro.