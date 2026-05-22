Celebripost

Si avvicina la fine del festival del cinema di Cannes: gli ultimi due film in concorso saranno presentati oggi, mentre sabato si terrà la cerimonia di chiusura. Anche questa settimana molte celebrità hanno sfilato sul red carpet, da Rami Malek a Penelope Cruz, passando per Pedro Almodóvar e Tilda Swinton, solo per citarne alcune che vedrete a seguire. Breve elenco di altre persone da fotografare al di fuori di Cannes: Noah Schnapp e David Harbour a un evento Netflix dedicato a Stranger Things; Colman Domingo e Marco Calvani alla prima della seconda stagione di The Four Seasons; Sigourney Weaver a lasciare le sue impronte al TCL Chinese Theatre di Los Angeles; e infine Noah Wyle a una manifestazione in sostegno degli operatori sanitari, davanti al Campidoglio degli Stati Uniti. Poi Harry Styles in concerto ad Amsterdam, re Carlo III che suona l’ukulele, papa Leone XIV che cerca di afferrare al volo un peluche a forma di hot dog e Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi che piantano insieme un gelso a Villa Pamphili.