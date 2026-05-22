Sono state confermate in appello le condanne all’ergastolo e a 24 anni di carcere per Roberto e Mattia Toson, per l’omicidio di Thomas Bricca ad Alatri

La Corte d’assise d’appello di Roma ha confermato le condanne nei confronti di Roberto Toson e suo figlio Mattia per l’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso con un colpo di pistola alla testa il 30 gennaio 2023 mentre si trovava con alcuni amici per strada ad Alatri, un comune della provincia di Frosinone, in Lazio. Per Roberto Toson è stato confermato l’ergastolo, per suo figlio Mattia la condanna a 24 anni di carcere.

Bricca fu ucciso da un colpo di pistola sparato contro il gruppo di persone con cui si trovava, che i Toson avevano raggiunto a bordo di un motorino: secondo quanto emerso nel corso del processo, Bricca fu ucciso per errore dopo essere stato scambiato per un’altra persona. Alcuni giorni prima dell’omicidio i Toson si erano scontrati con un gruppo di ragazzi di origine egiziana: secondo l’accusa l’aggressione a Bricca rientrava in una spedizione punitiva per lo scontro di qualche giorno prima.

Mattia, che ha 24 anni, non è stato condannato all’ergastolo perché – a differenza del padre (49 anni) – non aveva precedenti e per questo ha potuto beneficiare delle attenuanti generiche.