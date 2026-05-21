L’Ucraina dice di aver ucciso o ferito circa cento persone in un attacco a una base dell’intelligence russa nei suoi territori occupati

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato il video di un grosso attacco con droni contro una base dell’intelligence russa nella regione di Kherson, in una zona dell’Ucraina occupata dalla Russia dopo l’invasione del 2022. Zelensky ha detto che l’attacco ha causato un centinaio fra morti e feriti e ha distrutto un sistema missilistico antiaereo russo. Non è possibile verificare in maniera indipendente le dichiarazioni ucraine, e la Russia non ha commentato l’attacco.

Nel video pubblicato da Zelensky si vedono numerosi droni colpire uno dopo l’altro gli edifici che costituiscono la presunta base dell’FSB, il servizio di sicurezza interna della Russia. Gli edifici colpiti si trovano a Henicheska Hirka, un piccolo centro sul mare d’Azov, vicino alla Crimea.