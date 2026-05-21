Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche

Da alcuni giorni il cardinale e arcivescovo Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche ed è in cura a casa sua. A settembre del 2025 era stato ricoverato per disturbi renali all’ospedale Gemelli di Roma.

Ruini ha 95 anni ed è stato per sedici anni, dal 1991 al 2007, presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI, l’assemblea dei vescovi italiani). È stato anche cardinale vicario del papa per la diocesi di Roma, nonché uno dei religiosi che ebbero maggiore influenza in politica: intervenne spesso e con toni perentori per opporsi a iniziative dei governi di turno, specialmente quelli progressisti e in particolare quelli di centrosinistra guidati da Romano Prodi tra il 1996 e il 1998, e tra il 2006 e il 2008.