Un terremoto di magnitudo 5.2 nel sud della Cina ha ucciso due persone e provocato migliaia di sfollati

Nel sud della Cina almeno due persone sono morte a causa di un terremoto di magnitudo 5.2, e nella città di Liuzhou (a circa 500 chilometri a nord di Hong Kong) 7mila hanno dovuto lasciare la propria casa. Un’altra persona è dispersa e quattro sono ferite, in condizioni non gravi. Tredici edifici sono crollati, mentre le condutture di gas e acqua e le linee elettriche funzionano normalmente. Sono in corso ispezioni per accertare l’integrità delle infrastrutture ferroviarie.