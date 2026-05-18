Due donne sono state trovate morte in un cantiere in provincia di Napoli: un uomo è stato arrestato

Un uomo è stato arrestato lunedì con l’accusa di avere ucciso due donne a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. I loro corpi erano stati scoperti nella notte tra domenica e lunedì al piano seminterrato di un grosso cantiere abbandonato, da parte di due persone che avevano allertato le forze dell’ordine. I carabinieri non hanno ancora identificato le due donne uccise, e non hanno reso nota l’identità dell’uomo arrestato.

L’uomo è stato interrogato nella mattinata di lunedì. Il Corriere della Sera e Repubblica scrivono che ha confessato di avere ucciso entrambe le donne, in momenti diversi.

Il cantiere non era in attività da circa trent’anni e sarebbe dovuto servire alla costruzione di un complesso di case popolari.