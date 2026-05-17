I tennisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio agli Internazionali d’Italia

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio agli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis che si gioca in Italia. Hanno battuto in finale la coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos in tre set, con il punteggio di 7-6, 6-7, 10-3 (nel doppio, il terzo set è un tie-break, cioè uno spareggio, che segue un avanzamento di punteggio diverso dai primi due).

Come suggerisce il risultato (ogni set è finito con uno spareggio), è stata una partita molto equilibrata prima dell’ultimo tie-break. Ma era iniziata meglio per Granollers e Zeballos, che hanno pure avuto il punto per vincere il primo set, annullatogli però da Bolelli e Vavassori.

Vavassori ha 31 anni, Bolelli 40. Sono entrambi specialisti del doppio: Vavassori ha vinto tre Slam nel doppio misto con Sara Errani, mentre Bolelli ha vinto 20 titoli nel doppio maschile, tra cui gli Australian Open del 2015 in coppia con Fabio Fognini. È la prima volta che Bolelli e Vavassori vincono il torneo di Roma insieme ed è la loro seconda vittoria stagionale in un torneo Masters 1000 dopo quella nel torneo di Miami a marzo: i Masters 1000 sono i tornei più importanti dopo i quattro del Grande Slam.

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